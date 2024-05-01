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Президент Чехии Павел призвал к расширению Евросоюза из-за угрозы от России

Президент Чехии Павел призвал к расширению Евросоюза из-за угрозы от России

Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости расширения Европейского союза (ЕС), поскольку Западные Балканы, Украину, Молдавию и Грузию "нельзя оставлять таким силам, как Россия, которые не желают добра" Европе.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Этот ПРИШЛЫЙ, АМЕРИКАНСКИЙ ДУРАЧОК ЕЩЕ НЕ ПОУМНЕЛ?... Одни ЧУЖИЕ СЕНТЕНЦИИ ПОВТОРЯЕТ... НИЧЕГО СВОЕГО... Посидел бы подумал... Может, что-нибудь появится...
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