За зарубежными активами семьи Асада началась "охота"

С падением режима бывшего президента Сирии Башара Асада за активами его семьи и приближенных началась "международная охота", пишет The Wall Street Journal со ссылкой на экс-чиновника Белого дома Эндрю Тейблера.
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