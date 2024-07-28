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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Махачев поздравил Мухаммада с завоеванием пояса UFC: «Ты заслужил это»

«Ты заслужил это, Белал. Поздравляю», – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев. На UFC 304 Белал Мухаммад единогласным решением судей победил Леона Эдвардса и стал чемпионом в полусреднем весе.

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