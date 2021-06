Как называются и произносятся породы собак на английском

Друзья, как вы ответите на такой вопрос: Are you a cat or a dog person? or Are you a cat or a dog lover? (что будет значить «Вам больше нравятся кошки или собаки?») Если вы a dog person/lover, изучающий английский, то вам придётся по душе сегодняшняя статья, ведь мы разберём названия пород собак на английском Ну, а если вы не совсем dog person/lover, вам все равно будет полезно узнать эту лексику для поддержания разговора с кем-то, кто таковым является Также отмечу, что здесь мы не будем вдаваться в подробности этимологии (то есть происхождения) этих названий, а лишь узнаём основные породы и как они произносятся по-английски Для начала давайте выделим, как сказать «порода»? Порода собаки — dog breed [dɒg briːd] Спросить у хозяина, какой породы его собака можно так: «What breed is your dog?» Итак, начнём с пород, которые звучат и пишутся очень похоже на русский вариант (но обращайте внимание на произношение, оно всё же во многих случаях отличается): Alaskan Malamute [əˈlæs.