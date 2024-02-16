Великий мошенник "в хаки": Такер Карлсон раскрыл кредитный план небратьев

Американский журналист Такер Карлсон подверг жёсткой критике идею сенатора Линди Грэма о "стране У". Чиновник предложил продолжить финансово поддерживать небратьев, на что получил резкий ответ Такера Карлсона в социальной сети Х.
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