Россия готова к войне

Необходимо помнить следующее: Россия уделяет большое внимание химической, биологической, радиологической и ядерной (ХБРЯ/РХБ) угрозам.
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