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Россия готова к войне

Россия готова к войне

   Необходимо помнить следующее: Россия уделяет большое внимание химической, биологической, радиологической и ядерной (ХБРЯ/РХБ) угрозам.

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Vasily Golov
То то Президент Чехии Земан говорил о воспроизводстве небольшого кол-ва Новичка. Центр работал и работает на НАТО.
Леонид
Противогаз каши не просит. Лучше пусть он будет, но не потребуется, чем ситуация, когда он необходим, а его нет. Лежат и у меня и в семьях детей. Дай Бог, чтобы не было нужды в защите от ОМП.
Максим Буров
Никогда не понимал идиотов, которые вешают в сети заголовки на тему- "Мы готовы к ядерной войне". Как можно  быть готовым к войне, после которой, если кого не сдует в пепел, то тот будет загибаться от лучевой.
Starley Вячеслав
То что готова,это хорошо. А кто воевать будет? Насильно привитые неизвестным компотом? Да и за кого воевать,а главное за что?...
Леонид
За себя воевать, за свою семью, за Родину... А кто не пожелает, тому по законам военного времени даже не станут мазать лоб зеленкой, сразу в расход.

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