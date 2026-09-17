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Пронедра

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Рудковская рассказала о скором дебюте сына на Гран-при под флагом Азербайджана

Рудковская рассказала о скором дебюте сына на Гран-при под флагом Азербайджана

Яна Рудковская сняла вопрос дебюта сына на Гран-при под флагом Азербайджана. Александр (13 лет) готовится к своему первому международному старту.

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