Рудковская рассказала о скором дебюте сына на Гран-при под флагом Азербайджана

Яна Рудковская сняла вопрос дебюта сына на Гран-при под флагом Азербайджана. Александр (13 лет) готовится к своему первому международному старту.
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