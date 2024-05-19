НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

213 подписчиков

Новая схема мошенничества с перерасчетом трудового стажа на пике!

Новая схема мошенничества с перерасчетом трудового стажа на пике!

Новая схема мошенничества с перерасчетом трудового стажа на пике! Ирина ОрлонскаяВ последнее время стали появляться случаи мошенничества, связанные с звонками злоумышленников пожилым людям, представляющимся сотрудниками Социального фонда России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх