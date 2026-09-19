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FiNE NEWS

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Грузовик с антиматерией: физики впервые возили антипротоны по дороге и не потеряли ни один

Звучит как фантастика, но это произошло на самом деле: физики из сотрудничества BASE доставили настоящую антиматерию на грузовике по дороге научного центра CERN в Женеве.

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