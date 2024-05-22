Звёздные войны: США обвинили Россию в запуске на орбиту Земли противокосмического оружия

США предполагают, что Россия запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат.Пентагон обвинил ВКС России в том, что 16 мая они запустили на низкую околоземную орбиту спутник, который, вероятно, является противокосмическим оружием, предположительно, способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли".