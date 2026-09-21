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Царьград

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Нарколог Шуров допустил возможность врачебной ошибки в смерти сына Сидни Кроуфорд

Нарколог Шуров допустил возможность врачебной ошибки в смерти сына Сидни Кроуфорд

В качестве примеров трагедий, где лечение и доступ к препаратам оказались одним из ключевых обстоятельств, эксперт вспомнил актёра Мэттью Перри и певца Майкла Джексона.

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