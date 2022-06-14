«Лаборатория Касперского»: хакеры потеряли интерес к картам российских банков

pxhere.com Спрос мошенников на карты российских банков резко снизился с апреля 2022 года. К такому выводу пришел главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
pxhere.com Спрос мошенников на карты российских банков резко снизился с апреля 2022 года. К такому выводу пришел главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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