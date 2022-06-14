PolitOnline24

1 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Astra
    сидели бы дома, нашли куда пойти погулятьTS: иностранные н...
  • Astra
    "... таким образом, начался процесс по разрушению НАТО, запущенный самой огранизацией" - из обзоров недалекого будущегоGlobal Times: рас...
  • Владимир Самборский
    И ему никто не говорит про уничтожение и изгнание коренных жителей в США, так называемых индейцах? Притеснения их в р...Госсекретарь США ...

«Лаборатория Касперского»: хакеры потеряли интерес к картам российских банков

«Лаборатория Касперского»: хакеры потеряли интерес к картам российских банков

pxhere.com Спрос мошенников на карты российских банков резко снизился с апреля 2022 года. К такому выводу пришел главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх