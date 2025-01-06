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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дакар-2025. Себастьян Леб отыграл 20 минут у лидера после поломки: «Вчера думал о сходе, сегодня все еще в игре»

Девятикратный чемпион мира по ралли и гонщик «Дачиа» Себастьян Леб поделился мыслями после насыщенного двухдневного второго этапа ралли-рейда «Дакар-2025».

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