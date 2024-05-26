Политолог о российском бизнесе сегодня: «Обрел независимый и инновационный характер»

26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. О роли бизнеса, его социальной ответственности в условиях санкционной политики Запада – политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Неймат Халилов на «ФедералПресс»:«Почти 17 лет назад В.
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