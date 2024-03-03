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Как прокомментировала новую песню Аллы Пугачевой Ксения Собчак

Как прокомментировала новую песню Аллы Пугачевой Ксения Собчак

Новая песня Аллы Пугачевой, названная «Не беспокойся за меня», уже вызывает бурю эмоций. Слухи ходят, что именно эту композицию Алла Борисовна записывала во время своего неожиданного визита в Россию в прошлом году.

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Юрий Воробьев
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку...
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