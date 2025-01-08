Одесса: Из-за Пушкина нацисты пошли против нацистов

Одесситы в ужасе — горсовет уже выделил 300 тысяч гривен на демонтаж русских памятников. А «одэсьци» опять недовольны — памятника Пушкину, самого ненавистного нацистам, которому 138 лет и который был сооружен на деньги горожан, в этом списке нет.