Роддом в Орехово-Зуеве проведет день открытых дверей 16 июля

Орехово-Зуевский родильный дом проведет день открытых дверей для будущих мам и пап 16 июля. Гости смогут лично пообщаться с акушерами-гинекологами и неонатологами, а также осмотреть палаты и получить ответы на вопросы о ведении беременности, подготовке к родам и уходе за новорожденным.
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