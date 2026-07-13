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Роддом в Орехово-Зуеве проведет день открытых дверей 16 июля

Роддом в Орехово-Зуеве проведет день открытых дверей 16 июля

Орехово-Зуевский родильный дом проведет день открытых дверей для будущих мам и пап 16 июля. Гости смогут лично пообщаться с акушерами-гинекологами и неонатологами, а также осмотреть палаты и получить ответы на вопросы о ведении беременности, подготовке к родам и уходе за новорожденным.

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