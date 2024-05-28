Закрыли одного в салоне: в Красногвардейском районе сгорела машина с 3-летним ребёнком

Прокуратура района уже взяла ход доследственной проверки под свой контроль.По предварительным данным, накануне на одно из полей аула Бжедугхабль Красногвардейского района приехала семья для сбора клубники.
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