Иркутские пожарные устроили праздник для детей в больнице

4 декабря, в День написания писем Деду Морозу, Батюшка Байкал и другие герои сказок Прибайкалья с пожарными навестили маленьких пациентов областной детской клинической больницы, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
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