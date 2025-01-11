Первое крупное обновление Microsoft Flight Simulator 2024 находится в разработке Команда ...

Первое крупное обновление Microsoft Flight Simulator 2024 находится в разработкеКоманда разработчиков для находящейся в тяжелом положении игры Microsoft Flight Simulator 2024 вернулась из отпуска и работает над предстоящими исправлениями, такими как Sim Update 1.
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