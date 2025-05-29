Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Детей мигрантов-нелегалов запретили принимать в школы и ВУЗы

Детей мигрантов-нелегалов запретили принимать в школы и ВУЗы

Очередное правильное новшество вступило в силу для наших «незаменимых работников» и «уникальных специалистов», без которых, как известно, экономика России прямо вот никак не может существовать! Как известно, в России заработал реестр контролируемых лиц, где появляется информация обо всех мигрантах, утративших законные основания для пребывания в России.

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