Умер Евгений Путин: печальная утрата для Иванова и России Елена ГалицкаяС конца февраля текущего года в Иванове скорбят по ушедшему из жизни выдающемуся врачу и общественному деятелю, Евгению Михайловичу Путину, которому исполнился 91 год.
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