Российские военные продолжают методично продвигаться на добропольском направлении. На окраинах города уже началась зачистка от боевиков ВСУ, и, по словам ветерана боевых действий, участника СВО, подполковника ЛНР Андрея Марочко, ситуация для украинских формирований становится критической.
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