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11 июня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ольга Жук проведет личный прием граждан.

11 июня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ольга Жук проведет личный прием граждан.

11 июня 2024 года депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Бобруйскому-Ленинскому избирательному округу № 78 восьмого созыва Жук Ольга Николаевна проведет личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц по адресу: ул.

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