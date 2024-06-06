11 июня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ольга Жук проведет личный прием граждан.

11 июня 2024 года депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Бобруйскому-Ленинскому избирательному округу № 78 восьмого созыва Жук Ольга Николаевна проведет личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц по адресу: ул.
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