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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анатомия человека подсказала перспективный способ охлаждения чипов — им пр...

Анатомия человека подсказала перспективный способ охлаждения чипов — им пр...

Анатомия человека подсказала перспективный способ охлаждения чипов — им просто нужна «кровеносная система»Ускорители для работы с ИИ быстро подняли тепловыделение чипов до 500 Вт и выше, что создаёт дополнительные вызовы для архитектуры и системы теплоотвода вычислительных платформ.

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