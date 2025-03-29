Анатомия человека подсказала перспективный способ охлаждения чипов — им пр...

Анатомия человека подсказала перспективный способ охлаждения чипов — им просто нужна «кровеносная система»Ускорители для работы с ИИ быстро подняли тепловыделение чипов до 500 Вт и выше, что создаёт дополнительные вызовы для архитектуры и системы теплоотвода вычислительных платформ.
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