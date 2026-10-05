Nature: ИИ эффективно мотивирует пациентов вакцинироваться

Исследователи из США провели масштабный эксперимент с участием более 90 тысяч пациентов медицинских учреждений, чтобы проверить способность искусственного интеллекта персонализированно убеждать людей менять привычки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Подросток, найден...
- ЕК В США женщина уви...
- АА Мишустин назначил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым