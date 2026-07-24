Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Gas Prices Nearing Levels That Could Push Trump Towards Iran Talks, Says JPM Commodities Expert

Gas Prices Nearing Levels That Could Push Trump Towards Iran Talks, Says JPM Commodities Expert

Gas Prices Nearing Levels That Could Push Trump Towards Iran Talks, Says JPM Commodities Expert One of the main macro drivers this week remains the Gulf energy shock, as chokepoints from the Strait of Hormuz to Bab el-Mandeb are disrupted.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии