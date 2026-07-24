Gas Prices Nearing Levels That Could Push Trump Towards Iran Talks, Says JPM Commodities Expert One of the main macro drivers this week remains the Gulf energy shock, as chokepoints from the Strait of Hormuz to Bab el-Mandeb are disrupted.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии