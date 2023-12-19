Глава СК поручил передать в центральный аппарат дела о стрельбе подростка в Москве

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовные дела, возбужденные по факту конфликта подростка с сожителем матери в Москве, в результате которого мужчина получил серьезные ранения.
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