In response to the diesel deal, Kallas is preparing Russia's largest "package" since the beginning of SMO

In response to the agreement between Moscow and Washington on diesel, the European Union will adopt the largest package of anti-Russian sanctions since the beginning of SMO.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым