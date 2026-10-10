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The Eurasia Daily news agency

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In response to the diesel deal, Kallas is preparing Russia's largest "package" since the beginning of SMO

In response to the diesel deal, Kallas is preparing Russia's largest "package" since the beginning of SMO

In response to the agreement between Moscow and Washington on diesel, the European Union will adopt the largest package of anti-Russian sanctions since the beginning of SMO.

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