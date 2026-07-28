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Спорт Уик-Энд

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Вячеслав МАЛАФЕЕВ: «Зенит» ждет очень сложный сезон

Вячеслав МАЛАФЕЕВ: «Зенит» ждет очень сложный сезон

Дело даже не в силе конкретных конкурентов, просто доминировать на протяжении долгого времени - колоссальная нагрузка В прошлом номере мы опубликовали оперативную оценку событий стартового тура 35-го сезона РПЛ от бывшего вратаря сборной России и легендарного состава «Зенита», выигравшего Кубок и Суперкубок УЕФА.

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