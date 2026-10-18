Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х раскритиковал решение США отказаться от «адских санкций» против России, которые предусмотрены законом Линдси Грэма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дрозденко: ситуац...
- Южно-Лыткаринская...
- АА Су-34 пятью ФАБ-5...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым