Высокоскоростной дрон «Тубус» для ударов в глубине фронта создали в России

РИАМО - 11 окт. Специалисты из России разработали высокоскоростной беспилотник под названием «Тубус», который способен поражать технику противника в глубине фронта, пишет ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.
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