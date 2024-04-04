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  • Разгуляев Николай
    Касательно заголовка:"Врубель жил,Врубель жив,Врубель будет жить".В библиотеке на В...

Собянин: Инвесторы построят заводы по программе создания мест приложения труда

Собянин: Инвесторы построят заводы по программе создания мест приложения труда

Благодаря новым объектам будет создано больше 9 тыс. рабочих мест В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин объявил о утверждении проектов по строительству пяти зданий, предназначенных для различных нужд — производственных, коммерческих и социальных, на территории города.

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