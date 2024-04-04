Собянин: Инвесторы построят заводы по программе создания мест приложения труда

Благодаря новым объектам будет создано больше 9 тыс. рабочих мест В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин объявил о утверждении проектов по строительству пяти зданий, предназначенных для различных нужд — производственных, коммерческих и социальных, на территории города.