Необычная зима 2025: синоптики предупреждают о рекордных холодах и осадках Юлия ЧелкановаСиноптики предсказывают, что зимний сезон 2024-2025 годов в России может стать одним из самых необычных за последние четверть века.
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