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Трюдо сделал откровенное заявление о планах Трампа

Трюдо сделал откровенное заявление о планах Трампа

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо© РИА Новости / Алекс Панциков  1719 прочтений Вчера Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что заявления президента США Дональда Трампа о присоединении страны к Штатам нужно расценивать как серьезную угрозу, на это американского лидера, по его мнению, толкает желание заполучить ресурсы, сообщает CBC.

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