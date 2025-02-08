Трюдо сделал откровенное заявление о планах Трампа

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо© РИА Новости / Алекс Панциков 1719 прочтений Вчера Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что заявления президента США Дональда Трампа о присоединении страны к Штатам нужно расценивать как серьезную угрозу, на это американского лидера, по его мнению, толкает желание заполучить ресурсы, сообщает CBC.
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