Суд приговорил пулеметчика «Азова» пожизненно за расстрел жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил 25-летнего старшего пулеметчика украинского формирования «Азов»* Сергея Михайленко к пожизненному лишению свободы за расстрел автомобиля с семьей из Мариуполя.
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