Опасные инвестиции: россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Призыв инвестировать в «выгодные» проекты и обещание прибыли может быть схемой, которую используют аферисты для отъема денег, сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на комментарий заслуженного юриста России Ивана Соловьева для издания RT.
Призыв инвестировать в «выгодные» проекты и обещание прибыли может быть схемой, которую используют аферисты для отъема денег, сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на комментарий заслуженного юриста России Ивана Соловьева для издания RT.
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