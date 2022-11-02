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Опасные инвестиции: россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Опасные инвестиции: россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Призыв инвестировать в «выгодные» проекты и обещание прибыли может быть схемой, которую используют аферисты для отъема денег, сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на комментарий заслуженного юриста России Ивана Соловьева для издания RT.

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