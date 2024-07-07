Советы поступающему в ВУЗ в 2024 году: на что стоит обратить внимание

Закончились выпускные экзамены, и абитуриенты начинают покорение в высшие учебные заведения своей мечтыЗакончились выпускные экзамены, и абитуриенты начинают покорение в высшие учебные заведения своей мечтыСистема сейчас достаточно проста и прозрачна, но есть и важные нюансы, на которые стоит обратить внимание.