Врач предупредил о последствиях дефицита йода для детей и взрослых

Недостаток йода в организме особенно опасен для детей и беременных женщин. Об этом сказал «Парламентской газете» Директор Научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии имени академика Ю.
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