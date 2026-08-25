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Гурцкая о переходе Самородова из «Ахмата» в «Спартак» за 8 млн евро: «Не представляю, что цена человека может вырасти в 5 раз в команде, занимающей 10-е место»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о возможном переходе Максима Самородов в «Спартак». Сообщалось , что красно-белые предложили за вингера «Ахмата» 8 млн евро.

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