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Пятый канал

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Мальчик или девочка? Концерт Басты и Гуфа в Москве превратился в гендер-пати

Мальчик или девочка? Концерт Басты и Гуфа в Москве превратился в гендер-пати

Концерт российских рэперов Басты и Гуфа (настоящие имена Василий Вакуленко и Алексей Долматов) стал особенным для двух пар — они узнали пол малышей.

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