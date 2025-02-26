Рубль резко вырос. Курсы доллара и евро на 26 февраля

Российская валюта существенно подорожала к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 26 февраля 2025 года, составляет 86,6318 рубля (прежнее значение — 88,2065 рубля), официальный курс евро — 90,9403 рубля (предыдущий показатель — 92,5162 рубля).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии