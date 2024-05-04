Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Американцы проваливали эту войну. Украинцы заплатят за это высшую цену

Американцы проваливали эту войну. Украинцы заплатят за это высшую цену

По страницам западных СМИ. «Украина могла покончить с Путиным в прошлом году, но по вине Запада ключевая возможность упущена»: На Западе многие уверены, что теперь «русские не согласятся на меньшее, чем полное уничтожение украинского государства».

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