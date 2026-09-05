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Терапевт тырнакларда ак сызыклар барлыкка килү сәбәпләрен атады

Терапевт Джузеппе Арагона тырнакларда вертикаль һәм горизонталь сызыклар барлыкка килү сәбәпләре турында сөйләде.

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