Лидеры БРИКС обсудили многополярность и реформы глобального управления на саммите в Нью-Дели

В Нью-Дели начался восемнадцатый саммит БРИКС, на котором лидеры России, Китая, Индии и Ирана выступили с заявлениями о необходимости перехода от однополярного мира к многополярному и о важности реформ в глобальной системе управления.
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