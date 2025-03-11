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В США захотели наказывать трансгендеров за мошенничество с полом

В США захотели наказывать трансгендеров за мошенничество с полом

Законодатели американского штата Техас рассматривают законопроект, налагающий уголовную ответственность на трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) за «мошенничество с гендерной идентичностью».

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