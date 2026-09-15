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Царьград

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Патрик Кристис: нелегалы атаковали съемочную группу во Франции

Патрик Кристис: нелегалы атаковали съемочную группу во Франции

Во Франции группа нелегалов атаковала съемочную команду GBN, освещавшую пересечения Ла-Манша. Журналист Патрик Кристис рассказал о проведенных съемках и агрессивных действиях мигрантов, не замеченных французской полицией, а также о планах переправить младенцев в Британию.

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