Патрик Кристис: нелегалы атаковали съемочную группу во Франции

Во Франции группа нелегалов атаковала съемочную команду GBN, освещавшую пересечения Ла-Манша. Журналист Патрик Кристис рассказал о проведенных съемках и агрессивных действиях мигрантов, не замеченных французской полицией, а также о планах переправить младенцев в Британию.
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