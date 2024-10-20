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Лавров: никто не знает, с каким здоровьем Навальный* вернулся из Германии

Лавров: никто не знает, с каким здоровьем Навальный* вернулся из Германии

Глава МИД России Сергей Лавров вспомнил о госпитализации в Германию Алексея Навального*. Об этом дипломат заговорил в интервью изданию «Аргументы и факты», отвечая на вопрос о необходимости существования ООН.

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