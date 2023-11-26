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НБА. «Милуоки» примет «Портленд», «Финикс» сыграет в гостях с «Нью-Йорком» и другие матчи

В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. «Милуоки» примет на своей арене бывшую команду Дэмиана Лилларда «Портленд», «Финикс» сыграет в гостях с «Нью-Йорком».

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