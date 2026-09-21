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Газета.ру

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Актриса Оксана Акиньшина опубликовала фото в купальнике

Актриса Оксана Акиньшина опубликовала фото в купальнике

В сети обсудили фото актрисы Оксаны Акиньшиной в купальнике. Звезда позировала в монокини на пирсе с распущенными волосами и поделилась контентом с отдыха в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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